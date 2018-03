Der US-amerikanische Basketballer Zeke Upshaw ist nach einem Zusammenbruch in einer NBA-G-Partie gestorben. Der 26-jährige Spieler der Grand Rapids Drive war am Sonntag kurz vor dem Ende der Begegnung gegen die Long Island Nets zusammengebrochen. Am Montagvormittag verstarb er in einem Krankenhaus. Das teilten sein Klub und die Liga mit.



"Die NBA-G-Familie ist durch den tragischen Tod von Zeke Upshaw am Boden zerstört", wurde Liga-Präsident Malcolm Turner zitiert. Ursachen für den Tod wurden nicht veröffentlicht. Die G-League ist eine Entwicklungsliga der nordamerikanischen Eliteliga NBA. Die Grand Rapids Drive sind ein Entwicklungsteam der Detroit Pistons.