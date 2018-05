Mega-Deal: LeBron James vor Wechsel

Der wohl spektakulärste Wechsel für die neue NBA-Saison dreht sich um niemand geringeren als LeBron James. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten sind die New York Knicks am Superstar dran. "King James" kann im Sommer aufgrund einer Vertragsklausel aus seinem Vertrag aussteigen. Die halbe Liga ist hinter dem 33-Jährigen her. Die Knicks sind in ihren Planungen allerdings schon recht weit, um das Mega-Gehalt für James stemmen zu können. Schätzungsweise casht James etwa 35 Millionen Dollar im Jahr.

Für die Knicks spricht neben der Stadt und ihrer Basketball-Tradition auch die gute Beziehung zwischen Coach David Fizdale und James. Die beiden kennen und schätzen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den Miami Heat (2010 bis 2014).

Der Megastar führte zuletzt seine Cavaliers gegen die Toronto Raptors zum nächsten Sieg im Play-Off. Der Pöltl-Klub liegt in der "best of seven"-Serie der zweiten Play-off-Runde mit 0:2 gegen die "Cavs" zurück: Der Club des Wieners verlor am Donnerstagabend (Ortszeit) auch das zweite Heimspiel gegen den Vizemeister aus Cleveland. Nach dem 112:113-Overtime-Thriller am Dienstag setzte es diesmal ein 110:128-Debakel für die Raptors.

Es war die bereits die achte Play-off-Niederlage en suite für Toronto gegen die "Cavs", die einmal mehr von Megastar LeBron James mit 43 Punkten angeführt wurden. Pöltl kam 14:42 Minuten zum Einsatz. Der 2,13 m große Center verzeichnete dabei acht Punkte, zwei Rebounds sowie je einen Assist und Ballgewinn (Steal).

Die Serie übersiedelt nun für zwei Matches nach Cleveland, wo in der Nacht auf Sonntag und Dienstag (jeweils ab 02.30 MESZ) gespielt wird.