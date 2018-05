Pöltl & Co nach Debakel out

Die Toronto Raptors sind in der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) ausgeschieden. Der Club des Wieners Jakob Pöltl verlor am Montagabend (Ortszeit) bei den Cleveland Cavaliers klar mit 93:128 und damit die "best of seven"-Serie 0:4. Superstar LeBron James führte die "Cavs" mit 29 Punkten, elf Assists und acht Rebounds an.

Pöltl kam erst im Schlussviertel in der sogenannten "Garbage Time" zum Einsatz, als die Partie bereits zugunsten der Gastgeber entschieden war. Der 2,13 Meter große Center spielte die vollen letzten zwölf Minuten durch, kam dabei aber nur auf zwei Rebounds und einen Block.