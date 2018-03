Doppelter Erfolg: Vanek trumpft auf

Doppeltes Erfolgserlebnis für Thomas Vanek in der NHL: Der Stürmer aus Österreich erzielte am Montagabend beim 5:4-Auswärtssieg seiner Columbus Blue Jackets nach Verlängerung bei den Boston Bruins Anfang des Schlussdrittels den Ausgleich zum 3:3.

Zudem leistete der Steirer im ersten Abschnitt den Assist zur 1:0-Führung. Damit hält er nun bei 20 Toren und 28 Assists in 71 Spielen. Vanek kam erst vor einigen Wochen von den Vancouver Canucks zu den Blue Jackets.

Entwarnung gibt es indes bei Michael Raffl: Er hatte sich am Sonntag beim 6:3 seiner Philadelphia Flyers gegen die Washington Capitals verletzt. Der Villacher musste in der 35. Minute mit einer Oberkörperverletzung in die Kabine.

Raffl wird den Flyers zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie sein Team am Montag bekannt gab, erlitt der Stürmer eine Oberkörperverletzung.