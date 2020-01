Olé! Jungs, macht Spanien platt

Österreich greift heute (18.15/ORF 1) gegen Spanien nach dem großen Euro-Wunder.

Wien. Die Mega-Euphorie um unsere Handball-Helden ist weiterhin am Leben – genauso wie die Chance auf das Halbfinale! Nach dem 23:27 zum Start in die Hauptrunde gegen Kroatien muss heute wieder ein Sieg her. Gegen Gruppenleader Spanien ist dazu aber schon ein kleines Wunder nötig. Der Titelverteidiger ist bei der EURO noch makellos, fertigte zuletzt Tschechien 31:25 ab. Unser Team hat gegen den klaren Favoriten aber nicht viel zu verlieren – und knapp 10.000 euphorische Fans im Rücken!

Ales Pajovic: "Die Jungs müssen an sich glauben"

„Die Jungs müssen an sich glauben“, weiß Teamchef Ales Pajovic. Er sagte nach dem Hit gegen Kroatien: „Wir dürfen in den nächsten Spielen nicht mit so viel Respekt starten. Wir haben in der zweiten Hälfte gesehen, dass alles möglich ist, wenn wir kämpfen.“ Der Coach und seine Spieler-Stars greifen nach dem Wunder gegen den zweifachen Weltmeister (2005, 2013) und einmaligen Europameister (2018). Auch weil die letzten Ergebnisse Hoffnung machen. Bei der EM-Hauptrunde 2014 musste man sich Spanien nur 27:28 geschlagen geben, bei der EM-Qualifikation 2017 29:30. Im freundschaftlichen Euro-Cup gewann Österreich 2019 sogar mit 29:28. Es war die erste Partie unter Pajovic.

Bilyk, Weber und Bozovic sollen uns zum Sieg führen

Der Teamchef warnt seine Truppe dennoch, weiß über die Stärken des Gegners bescheid: „Gegen Spanien Punkte zu suchen, wird schwer. Sie haben mit den Rückraumleuten Raúl Entrerríos und Joan Cañellas Erfahrung, mit Alex Dujshebaev viel Dynamik und Gefahr im Eins-gegen-eins. Dazu kommt ihr geduldiges Angriffsspiel und mit Gonzalo Pérez de Vargas ein starker Tormann.“ Starke Spieler hat aber auch Österreich. Nikola Bilyk (31 Treffer), Robert Weber (24) und Janko Bozovic (21) mischen in der Torjägerliste ganz vorne mit. Das Super-Trio soll unser Team heute zur ganz großen Euro-Sensation führen.





Philip Sauer