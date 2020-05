Austria-Kapitän Alexander Grünwald hofft auf baldige Entscheidungen in der Bundesliga.

Rapid-Kapitän Stefan Schwab machte im ÖSTERREICH-Interview den Anfang und forderte Sportminister Werner Kogler zur Lösungsfindung für einen Bundesliga-Neustart auf. Nun zieht Austria-Kapitän Alexander Grünwald nach und richtet einen Appell an die Entscheidungsträger. Die Fortsetzung der österreichischen Bundesliga ist trotz vieler Lockerungen in Österreich weiterhin ungewiss.

Vor rund zwei Wochen starteten die Violetten das Kleingruppen-Training, Corona-Tests inklusive. „Seit Tag eins nach dem Wiederbeginn läuft es millimetergenau und gemäß allen Vorschriften und Verordnungen ab. Es funktioniert, auch wenn alle ein Mannschaftstraining herbeisehnen.“, berichtet der 31-Jährige. Grünwald sei zwar froh wieder auf dem Trainingsplatz stehen zu können, dennoch "überwiegt die große Sorge über die unmittelbare Zukunft".

Der Profi-Kicker schreibt dem Fußball eine große gesellschaftliche Bedeutung zu: "Der Sport im Allgemeinen bzw. der Fußball leisten mehr für die Gesellschaft, als da und dort vielleicht bewusst ist. Alleine, was die Themen Gesundheit, Integration und Arbeitsplätze betreffen, passiert so viel, was nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Der Fußball hat extreme Kraft.“

Das runde Leder dürfe nicht von der Bildfläche verschwinden - Geisterspiele sind eine Möglichkeit solch ein Szenario aufzuhalten. „Wir müssen natürlich weiterhin im Rahmen der Möglichkeiten denken, noch ist nichts ausgestanden. Aber ich denke, genau das tun wir mit Spielen vor leeren Rängen und regelmäßigen, peniblen Tests auch.“, meint der Kapitän der "Veilchen".

Unterstützung der Maßnahmen auf Social Media

Auf Social Media Kanälen unterstützte Grünwald die Maßnahmen der Regierung, forderte die Leute auf zuhause zu bleiben."Wir erreichen viele Menschen und haben in den letzten eineinhalb Monaten jedes öffentliche Medium genutzt, um die Regierung zu unterstützen und die Leute zu animieren, zu Hause zu bleiben oder Maske zu tragen. Wir versuchen, die Menschen gesund und bei Laune zu halten", so der Freistoßspezialist.