ÖSTERREICH-Kolumnist Frenkie Schinkels schreibt über die aktuellen Geschehnisse im heimischen Fußball.

Der legendäre Martin Luther King erklärte einst: "I have a dream." Doch aktuell befinden wir uns in einem Albtraum namens Corona. Abseits der Bundesliga spielt sich ein rot-weiß-rotes Drama ab. Viele Amateur-Vereine kämpfen ums Überleben. Dort, wo die potenziellen Nachfolger von David Alaba &Co. kicken, herrscht Tristesse pur. Die Meisterschaft wurde abgebrochen, das Fußball-Training ist verboten. Wenn ich an den vielen leeren Plätzen vorbeifahre, blutet mir das Herz.

Kein Fußball, keine Wette - keine Marie!

Doch manche Probleme sind hausgemacht. Da stellt sich ein Sportminister hin und klammert die zweite Liga aus dem Profi-Geschäft aus. Ja, träume ich? Ried hat schon jetzt das Budget und die Rahmenbedingungen von einem Top-7-Klub aus der Bundesliga. Und jetzt lese ich, dass der Hauptsponsor, aus verständlichen Gründen, die Zahlungen einstellt. Kein Fußball, keine Wette, keine Marie! Ich kann nur hoffen, dass der Spuk bald vorbei ist und die Funktionäre aufwachen. Wenn wir nicht klare Verhältnisse schaffen, werden wir die Auswirkungen der Krise noch lange spüren. Wir können nicht so lange abwarten, bis wir eine ganze Spieler-Generation verlieren, und ihnen ihren Traum vom Profi-Fußballer nehmen.