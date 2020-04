LASK-Co-Trainer Wieland und Stürmer Klauss wiesen eine 'leichte Viruslast' auf.

Verpflichtende Masken, vorgegebene Positionsmarkierungen mit entsprechendem Abstand und Gespräche unter freiem Himmel auf dem Rasen des Linzer Stadions - die Rückkehr des Fußballs in der österreichischen Bundesliga offenbarte die neuen Gegebenheiten in Zeiten der Coronakrise. Als erste Mannschaft begann am Montag Tabellenführer LASK mit den Vorbereitungen auf die Wiederaufnahme der Meisterschaft.

Rund 40 Personen (Journalisten, Kamerateam, Techniker) fanden sich am Stadion-Parkplatz ein und wurden vom Pressesprecher in Empfang genommen. Der Club stellte Masken zur Verfügung, allerdings war der gesamte Tross ohnehin ausgerüstet. Mit Abstand wurde die Gruppe vor die Gästebank an der Seitenoutlinie geleitet, wo einzeln Funktionäre, Trainer und Spieler vor die Mikrofone traten.

Die Stimmung lag zwischen Vorfreude bei Trainer Valerien Ismael und den Spielern sowie unveränderter Skepsis bei Vizepräsident Jürgen Werner. "Wir sind froh, wieder unserer Arbeit nachgehen zu können. Das ist alles eine Umstellung, doch ich finde es gut, so wie es jetzt ist. Ich denke, wir haben gute Lösungen gefunden", meinte Ismael. "Großes Kompliment an den Präsidenten und den Verein. Alles, was der Verein hier erreicht hat in dieser Ausnahmesituation, gibt uns ein positives Gefühl".

Doch neben der positiven Aufbruchsstimmung gab es auch Grund zur Besorgnis. Beim Trainings-Auftakt suchte man nämlich Co-Trainer Andi Wieland und Stürmer Joao Klauss vergeblich. Beide wiesen beim ersten Coronatest verdächtige Werte auf. „Sie hatten eine leichte Viruslast“, sagte Präsident Siegmund Gruber. Bei einem weiteren Test fiel das Ergebnis negativ aus. Aus Sicherheitsgründen durften beide trotzdem nicht an der ersten Einheit der Linzer teilnehmen. Entwarnung gab es trotzdem: Beim nächsten negativen Ergebnis dürfen auch Wieland und Klauss auf den Platz.