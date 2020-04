Fußball-Österreich wartet auf das 'Go' aus der Politik - das sind die möglichen Szenarien.

Gebannt blickt ganz Fußball-Österreich auf die Nationalratssitzung am Montag. Im Kampf um eine Fortsetzung der Bundesligasaison ist jetzt ausschließlich die Politik am Zug. Die Klubs hoffen auf die Absegnung ihres "Geisterspiel-Konzepts".



Vizekanzler Werner Kogler zeigte sich Freitagabend im ORF vorsichtig positiv: "Über die Rahmenbedingungen tauschen wir uns intensiv aus und ich denke, dass wir hier zu einem Ergebnis kommen werden."



Der Vorschlag der zwölf Erstligisten an die Regierung: eine Aufnahme des Spielbetriebs ab Mitte Mai ohne Zuschauer.

Engmaschige Tests für Spieler, Trainer & Co.

Spieler, Betreuer und Ballkinder sollen engmaschig auf das Coronavirus getestet werden. Im Falle eines positiven Tests wird der Betroffene isolieret. Derzeit müsse die Saison bis 30. Juni fertig gespielt werden. Doch laut Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer bestehe die Möglichkeit, "eventuell in den Juli hineinzuspielen". Die erste Partie nach der Corona-Pause wäre das Cupfinale zwischen Salzburg und Lustenau.