ÖSTERREICH-Kolumnist Frenkie Schinkels hält nicht viel von Geisterspielen in der Bundesliga.

Das Geld steht wieder einmal im Vordergrund. Eine andere sinnvolle Erklärung, die Saison unbedingt durchboxen zu wollen, gibt es für mich nicht. Klar, Fußball ist für uns alle die schönste Nebensache der Welt. Aber warum ist sie das? Weil Emotionen im Spiel sind, weil man sich gemeinsam freuen und gemeinsam ärgern und trauern kann. Diese Emotionen bleiben bei einer Fortsetzung mit Geisterspielen meiner Meinung nach völlig auf der Strecke: keine Stimmung in den Stadien, weniger Emotionen am Rasen. Die Fernseh-Übertragungen sind zwar schön, aber ohne Fans kommt es rüber wie eine Trauerfeier am Friedhof.

Kann Argumente der Bayern-Fans verstehen

Apropos Fans: Dass sich genau diese jetzt wehren, wundert mich nicht. Die Anhänger der Bayern sprechen zwei Punkte an, die ich mich auch frage. Zum einen: Die Corona-Situation ist in Deutschland noch lange nicht erledigt, wie kann man so unverantwortlich sein, und so viele Tests an Fußballer abgeben? Während sie andere Menschen sicher dringender brauchen.

Und: Geht es bei den wirtschaftlichen "Problemen" wirklich nur um die Vereine oder viel eher um die Gehälter der Spieler? Ich denke: Jeder Kicker wird es verstehen, weiter auf Teile des Gehalts zu verzichten. Wenn nicht, ist ihm eh nicht mehr zu helfen