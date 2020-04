Am Dienstag startet das Training, Spiele sind Mitte Mai denkbar - so rüsten sich die Klubs.

Die Bundesliga hängt aktuell in der Warteschleife. Klar ist nur: Die Meisterschaft soll mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Als möglichen Starttermin hat man Mitte Mai im Visier. Das ergab ein Meeting der Vereine. An einem konkreten Plan hapert es noch. Der soll am Freitag in einer erneuten Videokonferenz beschlossen werden. Die Klubs rüsten sich jedenfalls schon jetzt für den Corona-Auftakt

Schon morgen wird Sportminister Werner Kogler festlegen, unter welchen Hygienevorschriften ein Kleingruppentraining stattfinden kann. Voraussichtlich am Dienstag können die Vereine dann auf die Fußballplätze zurückkehren. Die Liga-Stars könnten aber gezwungen sein, sich zu Hause zu duschen beziehungsweise umzuziehen.

Zumindest vor den Spielen müssen die Kicker Coronatests absolvieren - ein kostspieliges Unterfangen. Die Liga rechnet angesichts von etwa 200 Tests pro Spiel zu je 100 Euro mit Kosten im Millionenbereich. "Wenn wir die Vorgaben haben, können wir die genaue Berechnung anstellen", sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Durch die Wiederaufnahme des Spielbetriebs warten aber TV-und Sponsorengelder.

Trainer wollen Start Mitte Mai - Pastoor sitzt fest

Viele Trainer halten einen Start der Geisterspiele ab Mitte Mai für realistisch. "Sollte alles plangemäß über die Bühne gehen, könnte Mitte Mai ein realistisches Szenario sein", sagte Hartbergs Markus Schopp. Austria-Coach Christian Ilzer meinte: "Mir reicht Mitte Mai." Klar ist: Bis dahin müssen die Spieler nach dem Home-Training an der Fitness arbeiten. "Wenn es eine Woche mehr ist, bin ich auch nicht böse", so St.-Pölten-Trainer Robert Ibertsberger zum möglichen Starttermin.

Altachs Alex Pastoor sitzt noch in den Niederlanden fest. Nach einem Aufenthalt bei der Familie wartet der 53-Jährige noch auf einen Coronatest durch seinen Hausarzt. Ohne Attest darf er nicht ausreisen. "Wir rechnen damit, dass er nächste Woche das Training bei uns leitet", sagte Geschäftsführer Christoph Längle aber.

LASK testet Spieler auf Corona - Ergebnisse in Kürze

Der LASK führte schon die ersten Coronatests durch. Rund 35 Personen wurden getestet, darunter alle Spieler und das Trainerteam um Valérien Ismaël. Schon in Kürze folgen die Ergebnisse. "Wir nehmen selbstverständlich niemandem Test-Kapazitäten weg", versicherte Präsident Siegmund Gruber. Man habe nämlich jemanden gefunden, "der zusätzliche Tests liefern kann".

Finanziell bekommen die Vereine vom Staat Rückendeckung. Sportminister Kogler sicherte Hilfsfonds zu. Dazu können die Bundesligisten auch nach der Wiederaufnahme des Trainings in Kurzarbeit bleiben. Nur Salzburg und der LASK verzichteten in Österreichs höchster Spielklasse auf das neue Modell.