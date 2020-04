Bundesliga-Präsident Philip Thonhauser dirigiert aus den Vereinigten Staaten die Geschicke der Bundesliga.

Seit dem 16. August 2019 ist der Admira-Boss auch Präsident der heimischen Fußball-Bundesliga. die Ernennung zum Aufsichtsratschef sorgte schon damals für viel Wirbel. Warum? Thonhauser erklärte bereits vor seiner Wahl, dass er aus beruflichen gründen seinen Wohnsitz in die USA verlegen werde. Thonhauser versicherte damals: "Ich will 30 Prozent meiner Zeit künftig in Österreich verbringen. aus meiner Sicht ist das mit den Ligaaufgaben zu vereinen."

Durch die Corona-Krise ist nun alles anders. Thonhofer sitzt in der Region New York fest und kann wegen der strikten Ein- und Ausreisebestimmungen nur an den Videokonferenzen teilnehmen. Wie Insider berichten, gestaltet sich die Terminfindung mit dem Boss aufgrund der Zeitverschiebung allerdings nicht immer einfach. Immer wieder kommt es zu Überschneidungen, da Thonhauser aktuell auch als Chief Commercial Officer für das US-Unternehmen AFCO Zep im Einsatz ist.