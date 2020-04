Sportminister Werner Kogler will Rapid, die Austria und Co. vor dem Finanz-K.O. retten.

Das Coronavirus legt den heimischen Fußball lahm. Einigen Klubs droht der finanzielle K.O., die Insolvenz. Für den 16. April ist eine Videokonferenz einberufen, in der über die Zukunft der Bundesliga entschieden werden soll. Eine Verlängerung der Saison bis August steht im Raum. Natürlich unter der Voraussetzung, dass keine Fans ins Stadion dürfen.

Die Zuschauereinnahmen bleiben dadurch weiter aus. Die Vereine dürfen sich aber Hoffnungen auf TV-und Sponsorengelder machen. Von der Politik wurde jetzt finanzielle Hilfe zugesichert. Sportminister Werner Kogler wies auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung des Sports hin und stellte einen Hilfsfonds für Vereine und Verbände in aussicht. "Es wird für den Sport Ähnliches gelten wie für die Wirtschaftsbetriebe", so Kogler. Zehn von zwölf Bundesligaklubs sind schon in Kurzarbeit. Nur Salzburg und der LASK nicht.

Geld als möglicher Teil des 38-Milliarden-Hilfspakets

Kogler sprach bei der Unterstützung von "einigen hundert Millionen Euro". Die Hilfe für den Sport könnte Teil des insgesamt 38 Milliarden Euro schweren Hilfspaketes sein, das die Regierung zur Bekämpfung der Corona-Folgen angekündigt hat. Zudem appellierte er an die Sponsoren, den Klubs treu zu bleiben. Rapid und Co. atmen leise auf.