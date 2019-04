3:2! KAC holt sich Titel nach Overtime-Thriller

Kärntner wollen nicht mehr nach Wien

"Ich erwarte ein schweres Spiel, aber wir spielen gut zu Hause, und hoffentlich müssen wir nicht mehr nach Wien zurückkommen", meinte KAC-Goalie Lars Haugen, der mit seinem bereits vierten "shutout" im Play-off den Hauptanteil am Auswärtserfolg in Wien und der 3:2-Führung in der Serie hatte. Ein etwaiges Entscheidungsmatch würde am Samstag (17.00 Uhr) in der Bundeshauptstadt steigen.