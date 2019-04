KAC greift heute gegen Caps nach Titel

KAC - Vienna Capitals: -:-



Nach dem 2:0-Sieg am Ostermontag bei den Vienna Capitals hat Eishockey-Rekordmeister KAC nun alle Trümpfe in der Hand. Die Klagenfurter wollen am Mittwochabend (ab 20.20 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) den Heimvorteil nutzen und die "best of seven"-EBEL-Finalserie im sechsten Spiel entscheiden. Es wäre der insgesamt 31. Titel für die "Rotjacken", der erste seit 2013.

"Ich erwarte ein schweres Spiel, aber wir spielen gut zu Hause, und hoffentlich müssen wir nicht mehr nach Wien zurückkommen", meinte KAC-Goalie Lars Haugen, der mit seinem bereits vierten "shutout" im Play-off den Hauptanteil am Auswärtserfolg in Wien und der 3:2-Führung in der Serie hatte. Ein etwaiges Entscheidungsmatch würde am Samstag (17.00 Uhr) in der Bundeshauptstadt steigen.