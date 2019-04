KAC steht heute schon unter Druck

Mit dem 3:2 am Donnerstag legten die Caps im Finale wieder vor und stellten auf 2:1 in der Serie. Somit könnten sich die Wiener mit einem weiteren Sieg heute beim KAC den ersten Matchpuck sichern. „Wir werden die beste Leistung vom KAC bekommen. Es wird an uns liegen, dass wir sie nicht aufkommen lassen“, sagt Coach Dave Cameron. Erst am Dienstag setzte es in Kärnten ein 0:1 – die Caps haben daraus ihre Schlüsse gezogen. „Wir wissen, was zu tun ist. Diesmal verschlafen wir sicher nicht die ersten beiden Drittel und werden von Anfang an präsent sein“, so Stürmer Ali Wukovits.

"Je näher Ziellinie kommt, umso schwieriger wird es"

Was für die Caps spricht: Es gibt einige Spieler, die für Tore gut sind. „Das ist eine unserer Stärken, wir haben viel Tiefe im Kader. Die Konzentration des Gegners liegt auf den Top-Scorern, so gibt es Platz für Helden aus der zweiten Reihe“, sagt Cameron. Daran, dass seine Cracks mit einem Sieg in Klagenfurt am Montag zu Hause den Titel fixieren könnten, denkt der Kanadier nicht: „Je näher die Ziellinie kommt, umso schwieriger wird es.“ Auch Stürmer Emil Romig betont: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass nicht hin und wieder die Gedanken ganz hinten im Hinterkopf herumspuken. Aber es ist gleichzeitig auch für mich selbst ein Weckruf, dass ich mich noch mehr auf das nächste Spiel konzen­trieren muss.“

Caps gaben noch nie 2:1- Führung aus der Hand

Der Druck liegt beim KAC. Die Caps haben in ihrer Klubgeschichte noch nie eine 2:1-Führung in einer Serie aus der Hand gegeben. „Wir müssen uns dagegenstemmen, härter in die Zweikämpfe gehen und dann hoffentlich das Spiel gewinnen“, nennt Peter Schneider die Marschrichtung zum Matchpuck.

(Benjamin Pfeifer)

"Energiebündel" Romig blüht voll auf

Vienna-Capitals-Stürmer Emil Romig (26) blüht in den Play-offs richtig auf.

Emil Romig überzeugt mit seinem unermüdlichen Einsatz, am Donnerstag wurde er dafür mit dem entscheidenden Tor zum 3:2 belohnt. „Ich habe nur versucht, die Scheibe auf das Tor zu bringen. War ein Lucky Bounce, aber in den Play-offs ist kein Schuss ein schlechter Schuss“, so der 26-Jährige. Die heiße Phase der Saison spornt ihn zusätzlich an: „Es ist eine besondere Zeit, ein super Feeling, wenn du jeden Tag in die Arena kommst und man sieht, dass jeder an einem Strang zieht.“ Zwei Siege benötigen die Caps noch für den Titelgewinn. „Für das Team und mich zählt nur Spiel 4, über alles andere zerbrechen wir uns nicht den Kopf“, so Romig. (pfb)

EC KAC: Rotjacken setzen auf Heimstärke

Der KAC geht heute auf den siebenten Heimsieg in den Play-offs los.

Im bisherigen Play-off-Verlauf hat der KAC in den Heimspielen noch eine blütenweiße Weste. Der Rekordmeister aus Klagenfurt gewann alle sechs Partien vor den eigenen Anhängern und kassierte noch dazu nur zwölf Gegentreffer. Unterdessen gingen die Vienna Capitals auswärts zuletzt gleich drei Mal in Folge als Verlierer vom Eis. Die Statistik spricht also heute für einen weiteren KAC-Sieg in der Stadthalle.

Fan-Euphorie um Finale: Heute bebt Stadthalle

Zum dritten Mal in Folge ist die Stadthalle Klagenfurt heute ausverkauft.

Bereits seit vergangenen Samstag ist das zweite Spiel der Final-Serie auf Klagenfurter Eis ausverkauft. Innerhalb von nur 15 Stunden waren alle Karten vergriffen. Die spusu Vienna Capitals müssen sich also wie schon am Dienstag auf einen echten Hexenkessel einstellen. Insgesamt wird die Stadthalle Klagenfurt in dieser Saison zum fünften Mal bis auf den letzten Platz gefüllt sein (4.945 Zuschauer) – zuletzt war das sogar drei Mal in Folge der Fall. Die Gesamtzuschauerzahl in Heimspielen 2018

19 steigt damit auf 127.750 (oder 3.757 im Schnitt). Die Euphorie ist groß, ganz Klagenfurt träumt vom 31. Titel der Vereinsgeschichte.

Caps laden heute ab 16 Uhr zum Public Viewing

In Wien findet heute Public Viewing in der Erste Bank Arena statt.

Die spusu Vienna Capitals veranstalten heute für alle Anhänger, die nicht in Klagenfurt dabei sein können, ein Public Viewing in der Erste Bank Arena (Halle 1). Direkt auf der Eisfläche wird eine große Vidi-Wall vom Hallendach hängen. Die Fans können das vierte Duell um den Meistertitel von der Nordtribüne aus verfolgen. Weiters wird die Partie auch auf den TV-Screens in der Public Area gezeigt. Einlass ist um 16 Uhr über die Eingänge Nord

West und Nord/Ost. Die Arenasprecher Geri Berger und Markus Floth werden für Stimmung sorgen. Die Gastrostände und der Fan-Shop werden ebenfalls geöffnet sein.