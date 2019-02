Österreich besiegte Norwegen mit 2:0

24 Stunden nach dem 3:2-Erfolg über Frankreich hat Österreichs Eishockey-Team beim Heim-Turnier in Klagenfurt auch Norwegen bezwungen. Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader siegte dank eines Doppelpacks von Salzburg-Verteidiger Dominique Heinrich (35./PP, 58./EN) mit 2:0.

Turniersieg hängt von Abendpartie Frankreich - Dänemark ab

Ob der Erfolg auch den Turniersieg brachte, hing von der Abendpartie Frankreich - Dänemark (20.00 Uhr) ab. Die Dänen konnten sich mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit den Siegerpokal holen, die Österreicher mussten auf einen Punkteverlust der Nordeuropäer hoffen.

Schon im ersten Drittel waren die Österreicher die bessere Mannschaft und erspielten sich auch einige gute Chancen, konnten aber Lars Haugen nicht bezwingen. Der norwegische Torhüter, Legionär beim KAC, bewies in seiner Heimhalle, warum er aktuell die Nummer eins der EBEL ist.

Im Mitteldrittel zogen zunächst die Gäste, die mit der halben WM-Mannschaft von 2018 angereist waren, das Tempo an, trafen in ihrer Drangphase aber einmal nur die Stange. Mit Fortdauer bekamen Kapitän Thomas Raffl und Co. die Partie aber immer mehr unter Kontrolle und setzten die Norweger mit aggressivem Spiel phasenweise stark unter Druck.

Drei Unterzahl-Spiele ohne Gegentreffer überstanden

Nachdem die Österreicher drei Unterzahl-Spiele ohne Gegentreffer überstanden hatte, schlugen sie in ihrem zweiten Powerplay durch Heinrich zu. Im Finish des Mittelabschnitts hatte Torhüter David Madlener bei einem weiteren norwegischen Stangentreffer Glück. Auch im Schlussdrittel war der Zweier-Torhüter des KAC ein souveräner Rückhalt und durfte sich über ein "shutout" freuen.

Die Entscheidung fiel in der 58. Minute mit einem Schuss ins leere Tor, nachdem die Norweger schon drei Minuten vor der Schlusssirene den Torhüter vom Eis genommen hatten. Heinrich war neuerlich erfolgreich, womit alle sieben rot-weiß-roten Tore bei diesem Turnier durch Spieler von RB Salzburg erzielt wurden.