Arnies Millionen-Coup fix: 70 Millionen Euro-Gehalt erwartet

Der Sensationscoup steht vor dem Abschluss! Wie das englische Medium The Sun berichtet, unterschreibt Marko Arnautović noch diese Woche bei Shanghai. Unglaublich: Der 29-Jährige soll in China einen Vierjahresvertrag bekommen und dabei 70 Millionen Euro cashen. Das wären 336.000 Euro in der Woche, 48.000 am Tag.

An West Ham überweist Shanghai rund 50 Millionen Euro. Damit würde ­Arnie seinen eigenen Rekord brechen. Mit dem Wechsel von Stoke zu West Ham im Sommer 2017 wurde er zum teuersten Österreicher. Kostenpunkt: 22,3 Millionen Euro.

Legenden schießen scharf gegen Arnautovic

Auch West Ham scheint sich mit dem Abgang des Superstars abgefunden zu haben. Mit Callum Wilson von Bournemouth steht ein Nachfolger parat. Vereinslegende Ian Wright forderte sogar öffentlich die Trennung von Arnautović. Gegenüber der BBC erklärte er: „Ich glaube, er war fast überall, wo er war, ein Problem. Wenn er gehen will, ich würde ihn gehen lassen.“ Chris Sutton, 85-facher Torschütze in der Premier League, legte nach und kritisierte den Wechselwunsch des Österreichers: „Wie viel Geld braucht er denn? Ich schätze ihn sehr als Spieler, aber das ist einfach nur gierig.“

Sicher ist: Der Transferpoker polarisiert die ganze Welt. Nachdem Arnautović zuletzt mit seiner Familie in Wien das serbische Neujahr feierte, ging es mit Kumpel und Star-Tätowierer SlimHeli wieder nach London. Der Flug nach Schanghai könnte aber schon gebucht sein.

Die teuersten Österreicher

M. Arnautovic: 22,3 Mio. Euro

Von Stoke zu West Ham

K. Winner: 19,4 Mio. Euro

Von Tottenham zu Stoke

A. Dragovic: 18,0 Mio. Euro

Von D. Kiew zu Leverkusen

M.Wöber: 10,5 Mio. Euro

Von Ajax zum FC Sevilla

M. Hinteregger: 9,0 Mio. Euro

Von Salzburg zu Augsburg

A. Dragovic: 9,0 Mio. Euro

Vom FC Basel zu D. Kiew

M. Wöber: 8,1 Mio. Euro

Von Rapid zu Ajax