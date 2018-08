Der Transfer-Tag im LIVE-Ticker

Heute endet das Sommer-Transferfenster und es tut sich einiges in Europas Topligen, sowie in Österreich. Oe24 tickert für Sie LIVE!

Die Meldung aus österreichischer Sicht bisher:

Hamburger SV leiht Salzburgs Hwang Hee-chan aus

Der Südkoreaner, der mit seinem Heimatland am Samstag gegen Japan das Finale des Fußball-Bewerbes der Asienspiele bestreitet, wird vom deutschen Zweitligisten für ein Jahr von Meister Red Bull Salzburg ausgeliehen, wie die Hamburger auf der Vereins-Website mitteilen. HSV-Sportvorstand Ralf Becker spricht nach der Verpflichtung des 22-Jährigen von "einer einmaligen Chance".

"Aufgrund der Weltmeisterschaftsteilnahme und den Asian Games hat Chan bei uns fast die gesamte Vorbereitung verpasst und fehlt auch jetzt in dieser wichtigen Phase", wird Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund auf der Club-Homepage zitiert. "Durch diesen Umstand und unsere ausgezeichnete Kadersituation speziell im Offensivbereich haben sich beide Seiten für eine Leihe bis Sommer 2019 an den HSV entschieden", so Freund weiter.

Hier der Transfertag im Überblick: