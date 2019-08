Europa-League-Auslosung: FK Austria trifft auf Haugesund oder PSV

Nyon. Sollte Austria Wien Apollon Limassol in den Partien am Donnerstag und am 15. August eliminieren, treffen die "Veilchen" im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League entweder auf den norwegischen Sturm-Graz-Bezwinger Haugesund oder den favorisierten ehemaligen Meistercupsieger PSV Eindhoven. Das ergab die Auslosung am Montag am Hauptsitz der UEFA in Nyon.