Fußball-Legende Assauer stirbt an Alzheimer

Rudi Assauer, Ex-Fußball-Manager des FC Schalke 04, starb am Mittwoch. Er wurde 74 Jahre alt. Assauer litt schon seit Jahren an Alzheimer. Er hinterlässt zwei Töchter, Katy und Bettina. „Du hast unseren Verein geprägt wie kaum ein Zweiter, Ruhe in Frieden Rudi“, schreibt der FC Schalke 04 auf Twitter.

Sein Name wird auch nach seinem Tod für immer mit dem FC Schalke 04 verbunden sein. In den vergangenen Jahrzehnten prägte niemand den Traditionsverein so sehr wie er. „Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich“, lautet einer der bekanntesten Sätze Assauers. In zwei Amtszeiten (1981 bis 1986 und 1993 bis 2006) war er insgesamt 18 Jahre lang für den Klub als Manager tätig.

Krankheit

Seit Jahren gab es erste Anzeichen für Assauers Krankheit, die er aber zunächst ignorierte und dann vertuschte. Er vergaß Termine und konnte sich an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern. Am 17. Mai 2006 kam er seiner Abberufung durch den Aufsichtsrat zuvor und trat als Manager zurück. 2012 machte er seine Erkrankung öffentlich, in seinem Buch Ich will mich nicht vergessen.