Kompletter Fußball-Shutdown bis September?

Fußballfans müssen sich wegen des Corona-Virus wohl auf eine lange Pause einstellen.

Weder in den heimischen Ligen, noch im Europacup wird noch Fußball gespielt. Nun steht auch die EURO 2020 vor dem Aus. Das Mega-Event soll auf nächstes Jahr verschoben werden. Eine endgültige Entscheidung gibt es am Dienstag bei einer UEFA-Krisensitzung, doch an einer Verschiebung führt kein Weg mehr vorbei.

Doch es kommt wohl noch schlimmer für alle Fußballfans. Wie die "Daily Mail" und der "Independent" berichten, gehen Experten und Funktionäre von einem kompletten Fußball-Shutdown bis September aus! Was das für die Meisterschaften, Abstiege und Relegationen bedeutet ist noch völlig offen.

