Notfallplan für Top-Ligen

Fußball-Europa bastelt an Notfallplänen: ÖSTERREICH gibt einen großen Überblick.

Wien. In Österreich ist vorläufig bis 1. Mai unterbrochen, nach Ostern entscheidet sich bei uns die Zukunft. In Deutschland und England tut sich vor Mitte Mai nichts, im Notfall sollen Geisterspiele her. Auch, um die Millionen an TV-Geldern zu sichern. Irrer Plan der Premier League: Alle 92 ausständigen Spiele sollen ohne Zuschauer in ausgewählten Stadien in London ausgetragen werden. Dafür müssten sämtliche für den Spielbetrieb nötige Personen, also Kicker, Betreuer, Schiedsrichter und auch Mitarbeiter von TV-Stationen, in eigens reservierten Hotels wochenlang in Quarantäne. Die Ligen in den Corona-Brennherden Italien, Spanien und Frankreich sind vorläufig auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Übrigens: Als einzige Liga in Europa ist die weißrussische Liha noch aktiv, da wird sogar vor Fans gespielt.

Neueste Idee: Europacup erst im August zu Ende?

Auch die UEFA will ihre Bewerbe (Champions und Europa League) unbedingt retten. Neuester Plan: Beide Wettbewerbe sollen bis in den August hinein gespielt werden. Da wäre eigentlich schon der nächstjährige Bewerb geplant – Chaos droht!

Die Top-Ligen im Überblick

Deutschland: Keine Spiele vor 1. Mai, Geisterspiele sind dann eine Option.

England: Bis Mai unterbrochen, Geheimplan: Blitz-Saison in Juni & Juli mit Geisterspielen in London.

Spanien, Italien & Frankreich: Ligen auf unbestimmte Zeit unterbrochen

Österreich: Keine Spiele vor 1. Mai, Weitere Entscheidungen nach Ostern. Weißrussland: Als einzige europäische Liga noch im Einsatz, sogar vor Fans.

Europacup: Champions und Europa League sollen bis in den August gehen.