Bayerns Superstar könnte sich einen Wechsel im Sommer vorstellen.

David Alaba (27) könnte den FC Bayern nach 10 Jahren verlassen, denn noch ist unsicher ober den Vertrag in München verlängern will. Jetzt kommt noch dazu, dass Real Madrid und FC Barcelona um den Linksverteidiger - der in dieser Saison oft im Abwehrzentrum spielte - buhlen, wie "Sportbild" berichtet. Damit öffnet sich für den 27-Jährigen Wiener im Sommer die Gelegenheit noch einmal zu einem anderen Topklub zu wechseln.

Alaba würde nach wie vor gerne im Mittelfeld spielen. Wenn ihm ein Verein, neben einem entsprechenden finanziellen Angebot, diese Perspektive bietet, könnte es zu einem Transfer kommen.