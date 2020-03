So soll das neue ÖFB-Heimtrikot aussehen

Ein geleaktes Foto zeigt die angeblich neuen Trikots, in denen Österreich auch die EURO 2020 bestreiten würde.

Die Plattform "footyheadlines.com" veröffentlichte am Montag Bilder des angeblich neuen National-Trikots im schlichten roten Design mit weißen Ärmeln – auf der Brust das runderneuerte Adler-Logo des ÖFB.

Eine offizielle Vorstellung des Trikots soll am 17. März bei der Kaderbekanntgabe erfolgen. Das Testspiel gegen die Türkei am 30.3. könnte das Nationalteam dann schon im neuen Look bestreiten.