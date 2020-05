Weiterhin zittern um Start der Bundesliga

Die ganz großen Entscheidungen blieben am Donnerstag im Rahmen der Außerordentlichen Hauptversammlung der Fußball-Bundesliga aus.

Wien. Die österreichische Fußball-Bundesliga wird in der kommenden Saison nicht von 12 auf 14 Vereine aufgestockt. Ein diesbezüglicher Antrag von Ried und Austria Klagenfurt verfehlte am Donnerstag im Rahmen der Außerordentlichen Hauptversammlung klar die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit.

Bundesliga-Fortsetzung: Die Oberhaus-Clubs sowie Cupfinalist Austria Lustenau befinden sich seit zwei Wochen im Kleingruppentraining, dürfen aber nicht vor 15. Mai ins Mannschaftstraining einsteigen. Vor einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs, der mit dem Cup-Endspiel Red Bull Salzburg gegen Lustenau starten würde, sind mindestens zwei Wochen Mannschaftstraining notwendig. Deshalb könnte der Neustart frühestens Ende Mai erfolgen. Bis 31. Juli müssten dann je zehn Runden in der Meister- und Qualifikationsgruppe, das drei Spiele umfassende Europa-League-Play-off und das Cupfinale ausgetragen werden.

Wirtschaftliche Folgen: Die Finalisierung der Saison auf dem grünen Rasen würde den Bundesligisten kolportierte rund 13 Millionen Euro aus dem TV-Vertrag bringen. Demgegenüber stehen die Kosten für Corona-Tests oder der Wegfall der staatlichen Unterstützung durch Kurzarbeit. Im Endeffekt würden die Clubs wohl besser aussteigen, wenn die Saison zu Ende gespielt wird - sollte aber die Spielzeit wegen positiver Tests abgebrochen werden, entstünde ein beträchtliches Minus. Vorgaben des Gesundheitsministeriums: Dabei handelt es sich um die größte Hürde auf dem Weg zum Comeback. Das Gesundheitsministerium schmetterte den Liga-Plan ab, im Falle eines positiven Tests nur den Betroffenen in Quarantäne zu stellen, und forderte stattdessen die Isolierung der kompletten Mannschaft und möglicherweise auch des Gegners für zwei Wochen. Dies wäre praktisch gleichbedeutend mit einem Meisterschafts-Ende. Auf der Hauptversammlung soll nun erörtert werden, wie man in dieser Angelegenheit einen Kompromiss mit dem Gesundheitsministerium finden könnte. Geisterspiele: Egal, ob die Saison abgebrochen oder fertig gespielt wird - Einnahmen für die Clubs aus Ticket- und Logen-Verkäufen, Kantinen-Geschäft etc. fallen weg. Das könnte auch in der kommenden Saison der Fall sein, denn die Zulassung von Publikum bei Fußball-Bundesliga-Spielen dürfte für die kommenden Monate unwahrscheinlich sein. Deshalb ist auch ein möglichst später Beginn der Spielzeit 2020/21 ein Thema, um so wenige Geisterspiele wie möglich absolvieren zu müssen.

Anschober sieht geringeren Zeitdruck als in Deutschland

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht nach der in Deutschland erfolgten Zusage der Politik zu einer Wiederaufnahme des Profifußballs keine Notwendigkeit, diesen Schritt nun auch in Österreich besonders schnell zu setzen. Man sei ein einem "konstruktiven Arbeitsprozess" mit Bundesliga und ÖFB, erklärte der Minister am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Lösung gebe es aber noch keine.

In Deutschland sei der anvisierte Zeithorizont für die Fortsetzung der Meisterschaft in der Coronakrise der 15. Mai gewesen. "In Österreich ist das ein bisschen entspannter vom Zeitdruck her", meinte Anschober.

Das von der Bundesliga vorgelegte Konzept zu den Rahmenbedingungen für einen Spielbetrieb ohne Zuschauer hatte sein Ministerium vergangene Woche zurückgewiesen. Die Liga wollte es mit Nachbesserung diese Woche erneut einreichen. In einem konstruktiven Arbeitsprozess würden auch "konstruktiv Konzepte ausgetauscht, studiert, bearbeitet, weiterentwickelt", betonte Anschober. "Aber wir haben noch kein Endergebnis."

Erst am Dienstag hatte Anschober die angestandene Entscheidung in Deutschland als "von großem Interesse" bezeichnet. Im Nachbarland wird der Spielbetrieb nach der Zusage von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer definitiv noch im Mai aufgenommen - aller Voraussicht sogar bereits nächste Woche, falls sich die Liga am Donnerstag intern auf diesen Termin einigen kann.

"Deutschland hat gestern am Abend eine Lösung präsentiert, mit der, so höre ich, alle halbwegs zufrieden sind", sagte Anschober. Auch in der Schweiz gebe es eine Lösung, die von beiden Seiten - dem Sport und der Gesundheitsbehörde - getragen werde. Sein Ziel sei es, dass man auch in Österreich zu einer solchen komme. "Aber es muss passen in das Gesamtkonzept des Schutzes der Bevölkerung. Das heißt, es wird keine Privilegien für den Fußball geben können. Der wird behandelt wie jeder andere."

Bei der Liga, mit der es in dieser Woche einen weiteren Gesprächstermin geben soll, ortete Anschober Verständnis für die Situation. "Ich habe den Eindruck, die Bundesliga versteht, was unser Anliegen ist, und dass dieses Gesundheitsanliegen generell in Österreich derzeit die Priorität hat." Das sei auch ihm persönlich extrem wichtig. "Ich bin extrem glücklich, dass das in der gesamten Bundesregierung niemand infrage stellt - wiewohl es wirtschaftlich auch nicht so einfach ist, was die Auswirkungen betrifft."

Man wolle für unterschiedliche Bereiche Öffnungskonzepte realisieren, erklärte Anschober. Diese müssten aber immer "gesichert, begleitet und kontrolliert" erfolgen. Weil die Erfahrungswerte mit Öffnungen fehlen würden, sei der Mai diesbezüglich der "Entscheidungsmonat". Besonders im Fokus stünde, ob in geöffneten Bereichen "negative Effekte" in Form von Ausbreitungen des Coronavirus eintreten würden. "Genauso wird der Fußball behandelt, und auch andere Sportarten."

Die Bundesliga wird ihr weiteres Vorgehen am Donnerstagabend in einer richtungsweisenden außerordentlichen Hauptversammlung besprechen. Die Saison ist seit Mitte März unterbrochen, seit 20. April dürfen die zwölf Erstligisten und Cupfinalist Austria Lustenau in Kleingruppen trainieren. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist laut Gesundheitsministerium nicht vor 15. Mai möglich.