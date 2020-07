Das Covid-Cluster aus dem Schlachbetrieb in Eggenburg zieht weitere Kreise.

Eggenburg, Niederösterreich. "Der aus den Medien bekannte Cluster-Covid-19-Fall in einem Schlachtbetrieb in Eggenburg hat leider auch den SK Eggenburg erreicht", schreibt der Fußballverein auf Facebook. Ein Spieler des SK Eggenburg (2. Landesliga) ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Da er mit der Kampfmannschaft und der U23 trainierte, verständigte er sofort den Verein. Er hatte keine Symptome.

Der SK Eggenburg verständigte die Behörden. Die Mannschaften wurden in Heimquarantäne geschickt. Sie wurden aufgefordert sich bei 1450 zu melden und ihr Umfeld zu informieren.

Bis jetzt zeige keiner der Spieler Symptome, berichtet der Verein auf Facebook. Bis alle Testungen durch seien, setze man den Betrieb aus. In 14 Tagen hofft der SK Eggenburg wieder mit dem Training starten zu können.

Weitere Fälle in niederösterreichischen Clustern

In den beiden niederösterreichischen Coronavirus-Clustern sind am Freitag weitere Erkrankungen verzeichnet worden. Die Zahl der Infizierten im Zusammenhang mit der Wiener Neustädter "Pfingstkirche Gemeine Gottes" stieg von 22 auf 24. Im Hotspot um einen Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn) gab es nach Angaben aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) drei Folgefälle.

Die drei positiven Testungen wurden demnach in Familien von Schlachtbetrieb-Mitarbeitern registriert. Hinsichtlich der Beschäftigten selbst blieb es vorerst bei 38 Covid-19-Patienten.

Mittlerweile abgeschlossen ist die Testreihe der 270 abgesonderten Personen im Fall der Wiener Neustädter Freikirche. In Bezug auf die neuen Corona-Infektionen in beiden Clustern sei das Contact Tracing im Gange, betonte ein Sprecher von Königsberger-Ludwig.

Ein neuer Hotspot sei aus aktueller Sicht im Bundesland nicht zu erwarten. "So etwas zeichnet sich aufgrund der eingegangenen Befunde nicht ab", hieß es.