'Jetzt gewinnen Bullen die Europa-League'

Die Bullen haben gegen Titelverteidiger Liverpool alles gegeben und doch hat es nicht gereicht für den Einzug ins Achtelfinale. Nun geht es für Salzburg in der Europa League weiter.

"Liverpool ist im Moment eine der fünf, wenn nicht drei, besten Teams auf der ganzen Welt, schwärmt Hans Krankl über den Salzburg-Bezwinger. "Alleine die beiden Flügelspieler Salah und Mané - Wow, als Zuschauer ist das herrlich anzuschauen. Salzburg hat dagegengehalten, was man zur Verfügung hat. Es gibt also gar keinen Grund, sich einen Vorwurf zu machen. Der Stolz wird sicher bald überwiegen."

"Die Resultate in der Gruppenphase sind für den heimischen Fußball sehr erfreulich. In der einen oder anderen Situation fehlte Salzburg aber die Erfahrung, vielleicht manchmal in der Defensive auch die Klasse. In Europa werden die kleinsten Fehler sofort bestraft. Vor allem von Liverpool, die spielen heuer wieder um den Titel mit", meinte die Rapid-Legende weiter.

Revanche

"Ich denke, wenn der Kader im Winter so zusammenbleibt, hat Salzburg alle Chancen um den Titel in der Europa League mitzuspielen. Und wer weiß: Im Sommer europäischer Super-Cup zwischen CL-Sieger Liverpool und EL-Sieger Salzburg? Dann gäbe es Chance zur Revanche."

Am Montag findet in Nyon die Auslosung der Europa League für die weiteren Spiele der Salzburger statt.