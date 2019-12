Salzburgs Europa-Reise geht weiter

Salzburg. Nach der bitteren Niederlage gegen den FC Liverpool spielen die Salzburger jetzt in der Europa League weiter.

Niederlage ebnet den weiteren Weg

Am Dienstag verloren die Roten Bullen mit 0:2 gegen Liverpool und haben somit die Sensation verpasst, den amtierenden Champions League Sieger rauszukicken. Nach einer tollen Leistung gelang es der Top-Mannschaft aus England, in kürzester Zeit mit zwei Toren den weiteren Verlauf des Abends zu diktieren. Keita und Mo Salah schossen in der 57. und der 58. Minute die beiden Treffer, die zu einem Sieg und einem Weiterkommen reichten. Damit spielen Liverpool und Napoli in der Champions League weiter und Salzburg muss sich mit der Europa League zufriedengeben.

Ziel: Sieg in der Europa League

Kurz nach dem Ausscheiden haben sich die Salzburger ein weiteres großes Ziel vorgenommen: Der Europa League Titel muss her. Die wilde Fahrt in der Europa League geht also weiter. Die Angriffslust ist bereits wieder entfacht und die Roten Bullen werden erneut Europa in Angst und Schrecken versetzten. In dem Bewerb, in dem sie sich so wohl fühlen, wird Red Bull angreifen. Im Februar geht die bekannte Reise weiter, denn RB Salzburg hat bereits in den vergangenen sechs Spielzeiten in der Europa League ziemlich erfolgreich gekickt. Der bislang größte Erfolg kam mit der Halbfinal-Niederlage gegen Olympique Marseille.

Auslosung am 16. Dezember

Die Auslosung für die kommende Runde findet am Montag, den 16. Dezember statt. Die Klubs, darunter auch Red Bull, werden in zwei Töpfe aufgeteilt, die 12 Gruppensieger sowie die vier besten Gruppendritten in der UEFA Champions League sind gesetzt. Das Sechzehntelfinale findet am 20. und 27. Februar statt. Am 27. Mai 2020 treffen sich die beiden besten Teams der Europa-League-Saison in Danzig, wo das Finale 2020 ausgetragen wird.