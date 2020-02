TV-Hammer: Europa League zurück im ORF

Der ORF sichert sich die Rechte an der Europa League - Champions League geht an Sky.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, hat sich der ORF zusammen mit Servus-TV die Rechte an der Europa League gesichert. Eine offizielle Bestätigung von UEFA und den TV-Sendern steht noch aus, doch die fixe Einigung soll bereits durchgesickert sein. Pay-TV-Sender Sky habe sich hingegen die Rechte an der Champions League gesichert, ebenfalls zusammen mit ServusTV. Die Königsliga wird also ab der Saison 2021/22 für drei Jahre im Free-TV zu sehen sein.

ServusTV und der ORF teilen sich auch die Rechte in der Europa League. Bisher teilten sich diese Sky und Puls 4. Der Privatsender ist damit diesmal leer ausgegangen.

