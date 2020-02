Alle Augen auf Karim Adeyemi

Topklubs wie Barcelona, Arsenal oder Dortmund bekundetengroßes Interesse am Salzburg-Supertalent, doch er bleibt vorerst bei den Bullen - Karim Adeyemi. In der Rückrunde wird er in der A-Mannschaft auflaufen. Sein aktueller Marktwert beträgt 7,5 Millionen. "In meinem Alter einen so hohen Marktwert zu haben, ist eine Ehre. Ich freue mich riesig darüber", so Adeyemi. Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund schwärmt vom Supertalent: "Seine unglaubliche Geschwindigkeit, seine Dynamik, sein Torinstinkt und die Unbekümmertheit - Er hat viele Sachen mitbekommen, die man nicht lernen kann." Bleibt abzuwarten ob er heute gegen Porto sein Talent unter Beweis stellen kann.