4:0! Magisches Liverpool nach Wunder im Finale

Was für eine magische Fußballnacht! Jürgen Klopp und Liverpool stehen so wie im Vorjahr im Finale der Champions League. Die "Reds" siegten 4:0 gegen den FC Barcelona und schalteten damit Messi und Co nach der 0:3-Hinspielpleite doch noch aus. Divock Origi (7., 79.) und der zur Pause eingewechselte Georginio Wijnaldum (54., 56.) erzielten die Treffer der Gastgeber, die mit dem Gesamtscore von 4:3 aufstiegen.

Liverpool hatte Messi diesmal im Griff

Im Endspiel am 1. Juni im Estadio Metropolitano in Madrid trifft Liverpool entweder auf Ajax Amsterdam oder Tottenham Hotspur, die am Mittwochabend (21.00 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) den zweiten Finalisten ermitteln. Das erste Duell hatte der niederländische Rekordmeister vor einer Woche in London mit 1:0 gewonnen.

Liverpool musste die beiden verletzten Weltklasse-Stürmer Firmino (Muskelverletzung) und Mohamed Salah (nach Gehirnerschütterung) vorgeben und schien damit im Aufstiegsrennen bereits vor dem Anpfiff völlig chancenlos. Barcelona bot dagegen dieselbe Startelf wie im Hinspiel auf und sah sich bereits nach sechs Minuten im Rückstand: Nach einem Schnitzer von Jordi Alba und Schuss von Jordan Henderson, den Tormann Marc-Andre ter Stegen nur kurz abwehrte, staubte Origi zum 1:0 ab.

Von diesem frühen Schock erholte sich Barca erst nach einer knappen Viertelstunde, hatte aber anschließend seine beste Phase im Spiel. Doch Liverpool-Goalie Alisson reagierte glänzend und hielt seinen Kasten sauber. In der Pause wechselten die Hausherren dann Wijnaldum ein, der das ausverkaufte Stadion an der Anfield Road binnen 129 Sekunden in ein Tollhaus verwandelte.

Trick-Variante zum 4:0

Der 28-jährige Niederländer verwertete zunächst einen Querpass von Trent Alexander-Arnold aus vollem Lauf. Ter Stegen war zwar noch dran, konnte das 2:0 aber nicht verhindern. Etwas mehr als zwei Minuten später verwertete Wijnaldum dann eine Maßflanke von Xherdan Shaqiri zum 3:0, womit der Rückstand aus dem ersten Duell nach nicht einmal einer Stunde wettgemacht war.

Barcelona war danach nur noch ein Schatten seiner selbst und kassierte den vierten Gegentreffer im Stile einer Schülermannschaft nach einer schnell ausgeführten Ecke von Alexander-Arnold, der sah, dass die Katalanen schliefen. So kam der 24-jährige Origi nach der flachen Hereingabe am kurzen Fünfereck völlig frei zum Schuss und erzielte das 4:0 (79.).

Barcelonas Traum vom Triple zerplatzte in Liverpool vorzeitig. Superstar Lionel Messi und seine Kollegen erlebten somit ein ganz bitteres Déjà-vu. Im Vorjahr waren die Blaugrana nach einem 4:1-Heimsieg im Viertelfinale noch ausgeschieden, da sie bei der AS Roma mit 0:3 untergegangen waren.

Stimmen zum Spiel

"Unglaublich, das ist schwer in Worte zu fassen. Es war ein unglaublicher Abend. Das ist einer der schönsten Momente in meiner Karriere. Dies wird in Erinnerung bleiben", sagte Matchwinner Divock Origi und Kapitän Jordan Henderson fügte hinzu: "Der Glaube in unserer Kabine ist großartig. Wir wussten, dass wir etwas Spezielles erreichen können. Das ist eine besondere Nacht."