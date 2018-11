6:0! ManCity paniert Schachtar Donezk

Eine ganz klare Sache in Manchester ist besiegelt. Manchester City fegt Shakhtar Donetsk mit 6:0 vom Feld und steht damit so gut wie sicher im Achtelfinale der Champions League. Die 2:0-Führung durch David Silva und Gabriel Jesus aus der ersten Hälfte baute Raheem Sterling mit einer tollen Einzelaktion kurz nach der Pause aus. Gabriel Jesus verwandelte einen erneuten Elfmeter im zweiten Durchgang und machte damit alles klar. Riyad Mahrez erhöhte auf 5:0, ehe Gabriel Jesus mit seinem dritten Treffer des Tages die Leistung der Citizen krönte. Für Manchester City ist es eine geglückte Generalprobe vor dem Stadtderby am Sonntag gegen Manchester United. In der Champions League geht es in drei Wochen weiter. Manchester City reist dann nach Lyon. Shakthar Donetsk wird zu Gast bei der TSG Hoffenheim sein.