Auslosung zur CL-Gruppenphase

Spanische Teams rekordverdächtig

Die Königlichen gewannen in den letzten drei Jahren den Coup. Ein Hattrick war zuletzt den Bayern in den Jahren 1974 bis 1976 vergönnt. In den letzten fünf Jahren holte stets eine spanische Mannschaft den Titel. Vier Mal Real, ein Mal Barça. Eine längere Serie hatten zuletzt die englischen Vereine in den Jahren 1977 bis 1982. Apropos England: Das Mutterland des Fußballs wartet seit sechs Jahren auf den Titel, in den letzten 34 Jahren gewann nur vier Mal ein englisches Team. 32 Teilnehmer spielen um den Aufstieg in die K.-o.-Phase.