„Wir sind bereit für ein großartiges Spiel gegen Liverpool“, kann es Salzburg-Coach Jesse Marsch kaum erwarten. Heute (ab 18.55 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) steigt für die Bullen das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Mit einem Heimsieg, bei dem man nicht mehr als drei Gegentore kassiert, kann Salzburg das Wunder schaffen und ins Achtelfinale der Champions League einziehen – und vermutlich würde dann auch der Titelverteidiger aus England frühzeitig ausscheiden. „Es ist eine Gelegenheit für uns. Wir haben ein volles Stadion, ich denke, die Leidenschaft der Fans wird ganz groß sein. Wir brauchen das. Es ist gut, wenn wir es Liverpool ein bisschen unangenehm machen können. Wir brauchen gutes Selbstvertrauen, Aggressivität und Präsenz auf dem Platz. Wir müssen frei aufspielen“, sagt Marsch.

Bullen-Coach Marsch: "Wir haben gute Chancen"

Liverpool hat nach dem 4:3-Sieg aus dem Hinspiel jedenfalls viel Respekt vor Salzburg. „Es wird schwer, das ist klar“, sagt Star-Trainer Jürgen Klopp. Marsch und seine Spieler glauben jedenfalls an das Wunder: „Warum nicht? Wenn wir unsere beste Leistung abrufen, haben wir gute Chancen.“

Haaland: "Es ist das größte Spiel in meiner Karriere"

Wunderkind Erling Haaland traf bisher in allen fünf Gruppenspielen, hält bei acht Toren – eine sensationelle Statistik. Heute will er gegen Liverpool wieder zuschlagen. „Es ist das größte Spiel in meiner Karriere. Du träumst davon, in solchen Partien zu spielen“, schwärmt Haaland. Seine Devise für heute: „Wir habe nichts zu verlieren.“