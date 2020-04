Champions League: Final-Termin steht fest

Champions-League-Finale laut BBC am 29. August geplant.

Der Fußball-Champions-League-Sieger soll am 29. August in Istanbul gekürt werden. Das geht aus einem Bericht der BBC hervor. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gibt es allerdings noch viele Fragezeichen, die vor allem den Weg ins Endspiel betreffen. Sollte der Bewerb nicht in gewohnter Manier zu Ende gespielt werden können, sei ein einwöchiges Finalturnier mit K.o.-Spielen die Alternative.

Die Vorschläge stehen am Donnerstag bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees zur Diskussion. Das Europa-League-Endspiel soll am 26. August in Gdansk stattfinden. In beiden Bewerben sind aber noch nicht einmal die Achtelfinal-Duelle beendet.