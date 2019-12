Die ganze Welt blickt jetzt auf Salzburg

Von Österreich bis nach Äthiopien: Am Dienstag blickt die ganze Welt nach Salzburg. Für die Bullen ist es das Spiel der Spiele! Der Champions-League-Titelverteidiger ist zu Gast, es ist ein Endspiel. Fußballherz, was willst du mehr? Das wird ein Showdown. Was für die Salzburger spricht? Man hat absolut nichts zu verlieren, kann einer ohnehin schon bärenstarken Champions-League-Saison die Krone aufsetzen. Ich traue es ihnen absolut zu. Warum? Weil sie jeden Gegner schlagen können - auch Liverpool. Vor allem daheim ist unser Meister eine Macht. Dazu hat man mit Knipser Erling Haaland einen Stürmer, der weiß, wo das Tor ist.

Liverpool darf Bullen nicht unterschätzen

Liverpool darf auf keinen Fall den Fehler machen und die Salzburger unterschätzen. Auch für die "Reds" ist es ein Finale, sie überlassen sicher nichts dem Zufall. Klopp weiß alles über die Salzburger: wie ihr Hund heißt, wo die Frau einkaufen geht und vieles mehr. Salzburg kann Liverpool nicht überraschen, da kommt eine echte Offensiv-Lawine auf die Bullen zu. Gibt es die Sensation, steht das am Mittwoch auf den Titel-Seiten auf der ganzen Welt. Mein Kopf sagt aber: Liverpool siegt 3:1.