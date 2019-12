Ex-Austria-Coach will Geschichte schreiben

Wer zieht neben Manchester City noch in das Achtelfinale der Champions League ein? Die besten Karten hat Schachtar Donezk. Die Ukrainer können im Heimspiel gegen Atalanta den Sack zumachen. Allerdings: Auch die Italiener haben noch eine Mini-Chance auf Platz zwei und reisen nicht als Punktelieferant an. Das wiederum spielt Dinamo Zagreb in die Karten. Die Kroaten, von Ex-Austria-Coach Nenad Bjelica trainiert, können mit einem Heimsieg gegen Manchester City das Aufstiegsticket lösen. Bjelica: "Wir glauben fest an das Wunder."