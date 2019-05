Gänsehaut! Video zeigt, wie Liverpool Wunder feiert

Was für eine Fußballnacht! Was für ein Wunder an der Anfield Road! Wer wenn nicht Liverpool und ihr stets kämpfender Super-Coach Jürgen Klopp hatten das Unglaubliche geschafft und Barcelona im CL-Semifinale nach einem 0:3 im Hinspiel im Rückspiel 4:0 aus dem Stadion geschossen. Die "Reds" stehen damit im Finale und greifen wie letztes Jahr nach dem Titel. Nur noch ein Spiel trennt Klopps Truppe vom großen Traum. Ein Traum, den die Spieler schon als Kinder geträumt haben.

Die Emotionen, die Erleichterung und der Stolz in der Liverpool-Kabine nach dem Triumph waren überwältigend. Liverpool selbst postete auf Twitter ein Video aus der Kabine direkt nach dem Sieg. Die Spieler umarmten sich, die verletzten Stars Salah und Firmino jubelten mit ihren Teamkollegen. Sturridge und Henderson tanzen und rappen. Trent Alexander-Arnold, der 20-jährige "Local Boy", ist von Emotionen übermannt.