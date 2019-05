Genialer Ecken-Trick entschied Anfield-Wunder

Die 79. Minute in Anfield: Es steht 3:0 für Liverpool - damit ist das Hinspielergebnis ausgeglichen. Doch dann die Entscheidung durch den vierten Gegentreffer und den kassiert Barca im Stile einer Schülermannschaft. Nach einer schnell ausgeführten Ecke von Alexander-Arnold, der sah, dass die Katalanen schliefen kam der 24-jährige Origi nach der flachen Hereingabe am kurzen Fünfereck völlig frei zum Schuss und erzielte das 4:0 (79.).

Im Interview nach dem Spiel haben die Spieler an, dass die Aktion einstudiert war. Barcelona war überhaupt nicht bereit. Alexander-Arnold tat zuerst so, als ob er doch nicht die Ecke ausführen würde, lief dann aber blitzschnell zurück und passte in die Mitte. Origi war wachsam, Barcelona pennte, 4:0! Ein dreister Geniestreich bringt Liverpool ins Finale!