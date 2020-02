Giganten-Duell: Real gegen „Citizens“

Pep Guardiola blieb als Nationalspieler Spaniens der ganz große Coup verwehrt, dafür schlug er als Chefcoach richtig zu. Seine Bilanz: 2x Champions League (Barcelona), 2x englischer Meister (Man City), 3x deutscher und spanischer mit Bayern bzw. Barcelona.

"Es wird etwas Besonderes für mich. Ich habe schon viele Male gegen ihn gespielt. Ich habe ihn als Spieler und jetzt als Trainer sehr respektiert. Er ist der beste Trainer der Welt", lobt Zidane seinen heutigen Konkurrenten. Der Franzose verspricht dennoch vollen Einsatz seiner Stars: "Wir freuen uns alle, gegen seine Mannschaft spielen zu können. Wir wollen diese Hürde nehmen".

Auch der City-Coach Guardiola streut seinem Gegenüber Rosen: "Real ist dank Zidane einer der besten Klubs in der Welt. Er hat Großes geleistet. Das verdient Respekt." Doch spätestens mit dem Anpfiff um 21 Uhr ruht die "Freundschaft" der "Glatzen-Genies". Sowohl für Real (Marktwert: 1,08 Mrd. €) als auch für City (Marktwert: 1,29 Mrd. €) hätte ein Achtelfinal-Aus in der Königsklasse fatale Folgen!

"Wenn du den Titel gewinnen willst, musst du solche Teams besiegen, früher oder später. Du musst gegen die Großen gewinnen", verlautete City-Trainer Pep Guardiola. Das ist seinem Team allerdings bisher selten gelungen. Das Semifinale 2016 war bisher das Höchste der Gefühle, danach war im Achtelfinale (Monaco) und zweimal Viertelfinale (Liverpool bzw. zuletzt Tottenham) frühzeitig Endstation.

Diese Saison bietet sich vielleicht für längere Zeit die letzte Möglichkeit für Furore zu sorgen, da der Club ja ab 2020/21 von der UEFA wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für zwei Saisonen aus dem Europacup ausgeschlossen wurde.

"Es ist ein echter Test. Die Könige dieses Bewerbes gegen ein Team, das es nicht gewöhnt ist, solche Spiele oft zu spielen", sah Guardiola seine Elf in der Außenseiterrolle. Beim Blick auf die Erfolgstafel wird das auch deutlich: Real ist inklusive Meistercup 13-facher Champion und damit Rekordsieger. "Bei Real Madrid ist es eigentlich so, dass du alles gewinnen musst und wir wollen dieses Jahr auch etwas Großes erreichen - sowohl in der Liga als auch der Champions League", sagte Real-Stürmer Karim Benzema.

Real verlor La-Liga-Führung

Der Franzose traf diese Saison wie der Brasilianer Rodrygo viermal in der "Königsklasse", damit am öftesten im Club. Mit weiteren Toren will der 32-jährige Stürmer den Unterschied ausmachen. "City hat eine großartige Mannschaft und einen exzellenten Trainer. Es wird ein ausgeglichenes, umkämpftes Match werden, das wir gewinnen wollen", erläuterte Benzema. Zu viel mit dem Gegner will sich der spanische Rekordmeister gar nicht beschäftigen. "Wir konzentrieren uns vor allem auf uns", betonte der 18-fache Pflichtspiel-Torschütze.

Das Selbstvertrauen der Madrilenen könnte allerdings angeknackst sein, da es am Sonntag bei der Generalprobe mit einem 0:1 bei Levante die erste La-Liga-Niederlage seit September 2019 samt Verlust der Tabellenführung an den FC Barcelona gegeben hatte. ManCity hatte demgegenüber mit einem 1:0 bei Leicester City ein Erfolgserlebnis und machte damit einen großen Schritt in Richtung Vizemeistertitel in der Premier League.