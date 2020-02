Haaland: Traumtor & Yoga-Jubel

Haaland war auch von PSG nicht zu stoppen und wurde erneut 'man of the match'.

Torgigant, Tormaschine, Urgewalt - die Superlativen für Haaland kennen keine Grenzen. Genauso kennt der junge Norweger wohl kein Limit. Nachdem er bereits in Österreich Tore am Fließband besorgte, trifft er auch in Deutschland nach Belieben!

Doch er kann es auch auf dem allerhöchsten Niveau! In der Champions League erzielte er für Salzburg bereits acht Volltreffer. Nun kamen noch zwei für Dortmund dazu! Haaland stahl auch beim CL-Debüt im Dortmund-Dress allen die Show. Mit dem Doppelpack holte der Ex-Bulle Lewandowski in der Torschützenliste ein, beide halten bei 10 Toren. 10 Tore in den ersten 7 CL-Spielen, ist Rekord. Nicht mal Messi schaffte das.

Während sich der Jungstar bei Interviews wortkarg zeigt, ist er beim Jubel durchaus kreativ. Seinen "Yoga-Jubel" hat man zwar schon gesehen, aber nun kennen ihn auch alle Superstars im europäischen Fußball. Der 19-Jährige erobert die Fußball-Welt und bisher kann ihn niemand aufhalten!