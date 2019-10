Klopp zu Marsch-Video: "Ich würde Klub verlassen"

Liverpool. Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat den 4:3-Heimsieg über Salzburg am Mittwochabend als "wichtige Lektion" eingestuft. Für den Titelverteidiger der Fußball-Champions-League war der Abend nach 3:0-Führung "intensiver als notwendig", überrascht vom Gegner sei Klopp aber nicht gewesen: "Ich habe gewusst, dass sie uns Probleme machen können, wenn wir es zulassen."

Die grandiose Aufholjagd begann nach einer einzigartigen Kabinen-Predigt des Salzburg-Coaches Jesse Marsch. Zur Halbzeit lagen die Bullen an der Anfield Road noch 1:3 zurück. Die Mannschaft wirkte eingeschüchtert und meidete den Kampf. Das änderte sich mit der Motivationsrede von Marsch aber innerhalb von Sekunden. Das Video des Trainers ging international viral:

Jesse Marsch’s half-time team talk in the #Salzburg dressing room at Anfield is genuinely something to behold pic.twitter.com/KGZ1D3BbeV #LFC #UCL