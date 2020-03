Leipzig hat Aufstieg gegen Tottenham selbst in der Hand

Nach dem 1:0-Auswärtssieg haben die Bullen den Aufstieg in der Königsklasse selbst in der Hand.

Schafft es Leipzig erstmals in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale? Nach dem 1:0-Auswärtserfolg über Tottenham hat der Achtelfinal-Debütant den Aufstieg selbst in der Hand. Heute wollen die Bullen den Vorjahresfinalisten rauswerfen und den nächsten Meilenstein erreichen. ( 21 Uhr im oe24-LIVE-Ticker

"Die Chancen stehen 60:40", ist Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff zuversichtlich. ÖFB-Star Konrad Laimer, der in London den entscheidenden Elfmeter herausholte, stellte klar: "Wir Spieler wollen das Ganze veredeln."

"Spurs" wissen, wie man Rückstand noch dreht

Zu sicher sollte man sich in Leipzig des Aufstiegs noch nicht sein. Bereits im Vorjahr stand Tottenham gegen Man City und Ajax zwei Mal vor dem Aus. Beide Male kamen die "Spurs" allerdings fulminant zurück und schafften doch noch den Aufstieg. Auch gegen Ajax ging das Heimspiel 0:1 verloren - auswärts gelang aber noch das 3:2-Wunder ins Finale. "Wir haben es letztes Jahr geschafft und hoffen, dass wir jetzt eine neue Geschichte schreiben", gibt Keeper Hugo Lloris noch nicht auf.

Nagelsmann: "Müssen torgefährlicher werden"

Bei aller Zuversicht sorgen sich die Leipziger allerdings um ihre Treffsicherheit. Nach einer 5:0-Gala auf Schalke holte die Elf von Julian Nagelsmann zuletzt nur ein 1:1 gegen Leverkusen und ein 0:0 in Wolfsburg. "Wir müssen gegen Tottenham auf jeden Fall wieder torgefährlicher werden", forderte Nagelsmann. Ausgerechnet jetzt droht auch noch Toptorjäger und Hinspiel-Torschütze Timo Werner wegen einer Oberschenkelverletzung auszufallen. Schon am Wochenende wurde Werner gegen Wolfsburg geschont und spielte nur 30 Minuten. Sein Einsatz könnte erneut den Unterschied ausmachen.

Mourinho-Truppe ist schon fünf Pflichtspiele sieglos

Was Leipzig aber zugutekommt: Der Druck liegt klar bei Tottenham - nicht nur aufgrund des 0:1. Die Star-Truppe von Coach José Mourinho hat vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren. Am Wochenende gab es nur ein 1:1 in Burnley. Das CL-Aus gegen Leipzig wäre die nächste Klatsche.