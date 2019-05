Liverpool feiert Trainer-Guru Klopp

Von der Tribüne stürmte der verletzte Stürmerstar Mo Salah mit "NEVER GIVE UP" am T-Shirt aufs Feld. Die 54.000 sangen: "You'll Never Walk Alone!", feierten den Trainer-Guru. K lopp brauchte ein paar Augenblicke, ehe er in Jubel ausbrach. Dann umarmte er jeden seiner Helden.

Nach Final-Niederlagen 2013 (mit Dortmund gegen Bayern) und 2018 (mit Liverpool gegen Real) steht der 51-Jährige vor der Krönung. In einer Saison, in der er nach der fast verspielten Meisterschaft schon mit leeren Händen dazustehen schien. Jetzt kriegt er ein Denkmal in Liverpool!