Liverpool salutiert seinen Champions-League-Helden!

Liverpool. Den Spielern von Liverpool und Trainer Jürgen Klopp ist nach dem Gewinn der Fußball-Champions-League am Sonntag ein begeisterter Empfang bereitet worden. Laut Angaben der Stadtverwaltung von Liverpool waren eine geschätzte halbe Million Menschen auf den Straßen, um die Mannschaft bei der Siegesparade durch die Stadt zu feiern.

Fantastisch – Liverpool-Fans nach dem Finalsieg aus der Luft: pic.twitter.com/Pc1RbE0tc8 — Tibor Martini ????????‍♂️????????????????‍♀️????????????️‍???? (@tibor) 2. Juni 2019

Nach der Landung auf dem John-Lennon-Airport präsentierten Klopp und Kapitän Jordan Henderson nach dem Aussteigen vor dem Flugzeug erst gemeinsam den Champions-League-Pokal. Die Fußballprofis und ihr Coach bestiegen danach einen offenen roten Bus, der vorne und an den Seiten mit dem Schriftzug "Champions of Europe" versehen war.

© PA

Schon auf der kilometerlangen Fahrt Richtung Stadtzentrum säumten am Tag nach dem 2:0-Finalsieg über Tottenham in Madrid Zehntausende Anhänger die Route. Im Zentrum der Hafenstadt warteten unzählige Fans bereits lange vor der Ankunft, um die Champions-League-Sieger am Abend hochleben zu lassen. Für Liverpool war es der sechste Triumph in der europäischen Königsklasse, der erste seit 2005.

© APA

© APA