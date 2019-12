Mourinho will Alaba & Co. abschießen

In Gruppe B der Champions League steigt in München heute der Mega-Kracher! Alaba &Co. haben Platz 1 schon sicher, die Engländer sind als Zweiter fix aufgestiegen. Allerdings hat Tottenham mit Neo-Coach José Mourinho die große Rache geplant. Zur Erinnerung: Im ersten Duell musste sich der Vorjahresfinalist den Münchnern zu Hause gleich 2:7 geschlagen geben. Für Zündstoff ist im Top-Hit damit gesorgt!

Nach zwei Pleiten wollen Bayern aus der Mini-Krise

Auch weil die Bayern ihre Mini-Krise beenden wollen. Nach zwei Pleiten ist man in der Liga nur noch Siebenter, sieben Punkte fehlen auf Leader Gladbach. "Wer das jetzt noch nicht begriffen hat, der ist komplett auf dem falschen Weg. Wer glaubt, dass es einfach wieder so wird wie letzte Saison, der ist fehl am Platz", wütete Joshua Kimmich.



Gegen Tottenham muss unbedingt die Wende her. Die Hoffnungen ruhen auf Super-Stürmer Robert Lewandowski und Offensivrakete Serge Gnabry. Der Pole traf in der Königsklasse heuer schon zehnmal. Vier Tore gelangen ihm beim 6:0 zuletzt gegen Olympiakos, beim 7:2 gegen Tottenham traf er doppelt. Gnabry netzte gegen die "Spurs" vierfach. So einfach wie beim letzten Duell wird es heute aber nicht.



Unter Mourinho haben sich die Londoner rehabilitiert. Von den bewerbsübergreifend letzten fünf Spielen konnte man vier gewinnen. Zuletzt schoss man sich mit einem 5:0 gegen Burnley für den Hit warm. "Das war eine unglaubliche Performance vom ganzen Team, einfach fantastisch", schwärmte Coach Mourinho. Im ewigen Duell konnten die Bayern drei von fünf Spielen gewinnen, nur eines ging an Tottenham. Nach der Weihnachtsfeier am Sonntag wollen sich die Münchner mit dem vierten Streich selber beschenken.