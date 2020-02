Nervöser Schiedsrichter sorgt für Lacher im Netz

Die "Citizens" stehen bereits mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Manchester City gelingt es einen 0:1-Rückstand gegen Real Madrid noch in einen 2:1 Auswärtssieg umzumünzen und verschafft sich eine starke Ausgangslage für das Rückspiel.

Not too sure if the assistant referee thought he was going to take the corner the way he was bouncing around #RMAMCI pic.twitter.com/nY9Q1VE1c8