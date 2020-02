Real Madrid gibt Partie gegen ManCity aus der Hand

Es war ein packendes Match für alle Fußball-Fans. Zur Pause stand es noch 0:0, beide Teams schenkten sich nichts. In der ersten Halbzeit war die Truppe von Pep Guardiola aber besser im Spiel. Nach dem Seitenwechsel spielte Real Madrid befreiter auf und ging in der 60. Minute durch Isco mit 1:0 in Führung.

Nach 70 Minuten sah Real wie der sichere Sieger aus, doch Gabriel Jesus gelang für die "Citizens" der Ausgleich per Kopf in der 78. Minute. Fünf Minuten später dann der Pfiff - Elfmeter für Manchester City! Raheem Sterling verwandelte souverän und verschafft seinem Klub eine ideale Ausgangsposition für das Rückspiel in Manchester.

