Red Bull Salzburg ist jetzt fix in der Champions League

Österreich ist in der kommenden Saison zum achten Mal seit deren Einführung 1992 in der Fußball-Champions-League vertreten. Mit dem vierten Endrang von Champions-League-Finalist Tottenham in der englischen Premier League steht fest, dass Red Bull Salzburg als österreichischer Meister im Herbst einen Fixplatz in der Gruppenphase erhält.

Der Vorgängerclub SV Salzburg war bereits 1994 für die Königsklasse qualifiziert. Zudem waren dort bisher zweimal Rapid Wien (1996 und 2005) und einmal die Wiener Austria (2013) vertreten. Die bisher mit Abstand größten Erfolge österreichischer Clubs in der Champions League fuhr aber Sturm Graz ein.

Die Grazer waren von 1998 bis 2000 dreimal in Folge in der Königsklasse vertreten. Im Jahr 2000 erreichten sie als Gruppensieger die damalige Zwischenrunde, mussten sich dort erst dem späteren Finalisten Valencia und Manchester United geschlagen geben.

Sturm zeichnet für nicht weniger als sieben von neun bisher gewonnenen Spielen von ÖFB-Clubs in der Eliteliga verantwortlich. Die weiteren landeten SV Salzburg 1994 bei AEK Athen (3:1) und die Austria 2013 gegen Zenit St. Petersburg (4:1). Die Gesamtbilanz österreichischer Vertreter ist mit neun Remis und 30 Niederlagen in 48 Spielen klar negativ. Das Torverhältnis lautet 34:96.

Das bisherige Abschneiden österreichischer Clubs in der Fußball-Champions-League (seit Einführung als Nachfolge-Bewerb für den Europacup der Meister 1992):